Объем внешней торговли КНДР в 2022 году вырос на 122,3%

Он составил $15,9 млрд

СЕУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Объем внешней торговли КНДР в 2022 году составил $15,9 млрд, что на 122,3% выше показателей 2021 года. Об этом сообщается в опубликованном в четверг докладе Корейского агентства содействия торговле и инвестициям (КОТРА), посвященном северокорейской внешней торговле.

"Улучшение ситуации с COVID-19, а также возобновление торговли между КНДР и Китаем в 2022 году привели к увеличению экспорта Северной Кореи на 94,0% (до $1,6 млрд), а импорта - на 126,0% (до $14,3 млрд)", - говорится в докладе.

Основу экспорта составили полезные ископаемые (41,3%, или $65,71 млрд), сталь и изделия из металла (19,3%). Полезные ископаемые заняли и крупнейшую долю импорта КНДР, составив 36,5%, или $5,2 млрд. На втором месте изделия из пластика и резины (12,7%).

Экспорт в Китай увеличился на 130,0% (до $1,3 млрд), а импорт - на 124,3% (до $14 млрд). Таким образом, в 2022 году зависимость КНДР от Китая выросла на 96,7% по сравнению с предыдущим годом, обновив рекордный уровень в 95,8% в 2018 году, отмечает КОТРА.

По данным агентства, крупнейшими торговыми партнерами КНДР после Китая являются Аргентина и Вьетнам. За ними следуют Нигерия, Нидерланды, Эфиопия, Индия, Бангладеш, Испания и Гонконг.