Цена пшеницы на Чикагской бирже продолжила умеренный рост на фоне заявлений МО Украины

Украинское ведомство ранее заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CME) в ходе торгов в четверг выросла на 1,6%, свидетельствуют данные биржи.

Ранее министерство обороны Украины заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

По данным биржи на 15:45 мск, цены на пшеницу росли на 1,62%, до $7,4 за бушель (35,2 л).

Цены на пшеницу и кукурузу начали повышаться с середины прошлой недели. Сразу после прекращения действия зерновой сделки в понедельник они резко выросли - более чем на 3%. Затем скорректировались вниз, но со вторника возобновили рост.