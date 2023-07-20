Казахстан договорился с Россией о плановых поставках электроэнергии

Договор заключили между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО", сообщили в министерстве энергетики республики

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Единый закупщик электроэнергии в Казахстане договорился с "Интер РАО" о плановых поставках электроэнергии из России в случае необходимости. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики по итогам совещания с участниками энергетического рынка.

"Министерство проинформировало о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят, в случае необходимости, обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также ведомство отметило, что анализ и мониторинг прошедших 17 дней функционирования Единого закупщика и балансирующего рынка подтверждают, что субъекты оптового рынка электроэнергии подают заявки с превышением реальных объемов потребления.

"Данные обстоятельства отражаются при формировании графика необходимого объема производства электрической энергии, основанного на технической возможности наших электрических станций и заявляемых недостающих объемов покупки импортной электроэнергии из энергосистемы РФ", - пояснили в пресс-службе.

В ходе совещания министерство энергетики предупредило субъекты оптового рынка электроэнергии о необходимости качественного прогнозирования объемов потребления. "Некачественное прогнозирование приводит к покупке импортной электроэнергии, которая дороже отечественной, что в конечном итоге может привести к удорожанию тарифа для конечного потребителя", - пояснили в ведомстве.