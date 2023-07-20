20 июля, 13:50

В РСТ отметили подорожание отдыха в Турции почти на 50% летом 2023 года

На рост стоимости повлияли повышение цен на проживание в отелях и колебания курсов валют, отметил президент союза Илья Уманский

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в связи чем становится невозможным достижение турпотока из РФ в 7 млн человек по итогам года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 млн человек, в этом году будет 7 млн. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. Турция, к сожалению, значительно подорожала. Рост стоимости отдыха в Турции составил до 47%", - сказал Уманский.

На рост стоимости отдыха повлияли два фактора - повышение цен на проживание в отелях и колебания курсов валют. Если в 2022 году средний чек на поездки в Турцию составлял около 170 тыс. рублей, то в этом - порядка 250 тыс. рублей, уточнил глава РСТ. 

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