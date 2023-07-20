Минсельхоз ожидает снижения рентабельности сельхозпроизводства до 16% в 2023 году

В 2022 году этот показатель составил 20%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Рентабельность сельхозпроизводства с учетом бюджетных субсидий в России в 2023 году может снизиться до 16% с 20% в 2022 году. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Рентабельность по итогам 2022 года у нас снизилась по сравнению с 2021 годом и составила 20% (с учетом бюджетных субсидий), без учета - 16%. В этом году, в связи с тем, что цена на зерно до их пор все-таки сохраняет невысокую динамику по сравнению с 2021 годом, мы предполагаем, что рентабельность будет ниже или на уровне 16%", - сказала Фастова на конференции "Где маржа 2023" в Москве.

Она также отметила, что рентабельность снижается, в том числе и из-за роста заработной планы. "А он [рост заработной платы] идет, и это связано с конкуренцией и с тем, что кадров на селе становится все меньше", - пояснила Фастова.

Замминистра также напомнила, что рост сельхозпроизводства в РФ в 2022 году составил 10%, в 2023 году за пять месяцев - 3%.