20 июля, 13:56

Источники сообщили о переносе заседания министерского мониторинга ОПЕК+ на 4 августа

Оно пройдет в формате видеоконференции, рассказали собеседники агентства

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ перенесена на 4 августа и пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.

"4 августа", - сказал один из собеседников агентства. Другой источник также подтвердил эту информацию, добавив, что начало заседания запланировано на 15:00 мск.

Ранее источник в одной из делегаций говорил ТАСС, что встреча запланирована на 3 августа.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с октября 2022 года проводятся раз в два месяца. Представители стран ОПЕК+ на таких встречах обычно оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке и определяют рекомендации по политике альянса по добыче нефти. При необходимости мониторинговый комитет может запросить проведение общей министерской встречи ОПЕК+.

Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия.

Следующая министерская встреча стран ОПЕК+ запланирована на 26 ноября в Вене. 

Теги:
РоссияСаудовская Аравия
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