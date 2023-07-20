Эксперт: конец зерновой сделки обострит трения между Украиной и Центральной Европой

Доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь также предположил, что прекращение сделки затронет несколько стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии

ПЕКИН, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Прекращение действия зерновой сделки усиливает давление на наземный канал транспортировки сельхозпродукции в Европе и обостряет трения между Украиной и ее соседями. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

"Прекращение соглашения по Черному морю может еще больше усилить нагрузку на наземный транспортный канал. В частности, может увеличиться давление на внутренний рынок зерна транзитных стран в Центральной и Восточной Европе", - сказал эксперт-международник. "В этом плане трения между Польшей, а также рядом других государств и Украиной могут еще больше усилиться", - отметил он.

По его словам, если часть зерна, которая не может быть экспортирована через море, будет в дальнейшем перенаправляться по сухопутному каналу с Украины в Европу, то ситуация с зерновым рынком в странах Центральной и Восточной Европы может усугубиться в краткосрочной перспективе.

Чжан Синь указал, что из-за ограниченности транспортных мощностей и инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе значительная часть наземного экспорта зерна с Украины может застревать в странах-транзитерах, которые в то же время являются и производителями этой сельхозпродукции.

Он предположил, что прекращение сделки также затронет несколько стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие государства, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.

Недовольство пяти стран

Еврокомиссия была вынуждена согласиться на введение запрета с 2 мая по 15 сентября на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, поскольку все их хранилища были к этому моменту заполнены, а цены на зерновые продукты на их рынках обвалились из-за потока зерна по линиям солидарности. Сейчас через эти страны разрешен только транзит зерна в другие страны ЕС или на внешние рынки. ЕК изначально была категорически против введения импортных запретов на украинское зерно и пыталась решить проблему выделением целевой помощи восточноевропейским аграриям в примерно 200 млн евро, однако это не дало результата.

19 июля эти пять стран согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, на встречу были приглашены главы соответствующих ведомств Украины и Молдавии. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший эффект, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.