Ученые выяснили, что компании-единороги появились в семи новых странах

География присутствия редких быстрорастущих стартапов расширяется, при это рост их числа замедлился, рассказали в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Число стран, где присутствуют компании-единороги, за минувший год увеличилось с 29 до 35, при этом рост числа таких компаний замедлился. Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Единорогом экономисты называют компанию, стоимость которой достигла $1 млрд в течение десяти лет с момента основания. При этом такое предприятие не проходило первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на четверть.

Появление единорогов считается одним из признаков эффективности национальной системы инноваций. По состоянию на конец июня текущего года в мире действует 1 531 компания-единорог (в июне 2022 года - 1 302). Наиболее привлекательны для дорогостоящих стартапов три региона: Северная Америка (51 %), Юго-Восточная Азия (26,2 %) и Европа (13,3 %).

"Редкие быстрорастущие стартапы становятся единорогами, и в мире еще не так много стран, где подобные фирмы появляются и регистрируются. <…> На фоне наметившегося замедления роста числа единорогов (229 против 340 годом ранее) продолжил расширяться клуб стран, где базируются такие стартапы: теперь в нем 35 стран против 29. В него вошли Египет, Лихтенштейн, Сейшелы, Таиланд, Филиппины, Эквадор, ЮАР, однако покинула Исландия в связи с тем, что зарегистрированная в этой стране компания Alvotech в прошлом году стала публичной", - говорится в исследовании.

Наибольшее число новых единорогов, 129, за прошедший год появилось в США. В Китае прирост составил 29 таких компаний. На эти две страны теперь приходится, соответственно, 49% и 20% от числа компаний-единорогов в мире. Прирост наблюдался также в странах ЕС (+19), Индии (+12) и Великобритании (+10). "Данный топ-5 локаций единорогов не меняется уже третий год подряд", - отмечается в исследовании.

Появление новых компаний-единорогов несколько замедлилось на фоне общемировой нестабильности и того, что крупнейшие центробанки начали повышать ключевые ставки, считает один из авторов работы, эксперт Центра "Российская кластерная обсерватория" ИСИЭЗ Кирилл Тюрчев.

"Плюс крах сразу нескольких американских "банков для стартапов" заставил многих венчуристов пересмотреть свои инвестиционные стратегии в текущем году. В итоге сложившаяся ситуация больше всего задела США (129 новых единорогов против 175 годом ранее), страны Европейского союза (19 против 39) и Великобританию (10 против 17), а также зависимую от американских венчурных инвесторов Индию (12 против 30)", - приводится на сайте ИСИЭЗ НИУ ВШЭ комментарий Тюрчева.

Исследователь также отметил, что Китай в этом ряду выглядит довольно уверенно: он смог увеличить число новых единорогов по сравнению с прошлым годом (29 против 22).

Тюрчев добавил, что, хотя в России за последний год не появилось новых компаний-единорогов, вопрос развития инновационного бизнеса все чаще звучит в правительственной повестке. "В сложившейся ситуации перспективным вариантом может стать привлечение на российский рынок крупнейших инвесторов в единорогов из стран БРИКС, прежде всего из Китая. Положительный опыт в этом направлении уже наработан", - считает эксперт.