Сальдо предупредил о потере урожая в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС

Врио губернатора региона отметил, что причиной является пересыхание Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Урожай в Херсонской области будет утерян в результате прорыва Каховской ГЭС, в частности, из-за пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

"В связи с тем, что Каховский магистральный канал и Северо-Крымский <...>, которые давали воду, благодатную воду, всей Таврийской земле, Херсонской области и Северной Таврии, <...> сейчас оказались без воды <...>. Вот именно из-за этого будет утерян урожай", - сказал он.

Сальдо отметил, что проблемы с водоснабжением после теракта на Каховской ГЭС в первую очередь ударят по урожайности овощных культур. Он выразил уверенность, что система мелиорации Херсонской области будет восстановлена после победы в специальной военной операции. "Придется перестраиваться, до достижения победы работать в таких условиях. А когда будут достигнуты цели СВО, я уверен, мы достаточно быстро восстановим Каховскую плотину, заполним ее водой и снова возобновим работу системы мелиорации", - сказал врио губернатора.

Ранее председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что после теракта на Каховской ГЭС без воды остались почти 250 тыс. га орошаемых сельхозугодий, на которых выращивались важные для экономики влаголюбивые культуры - кукуруза, соя, рис. В связи с этим власти региона планируют увеличить площади посевов засухоустойчивых кормовых культур.