Снятие санкций с Тинькова и протесты в Ираке. Главные события 20 июля

Снятие санкций Великобритании с Олега Тинькова

Бизнесмена Олега Тинькова исключили из британских санкционных списков. Причины принятого британским правительством решения не называются. В конце 2022 года Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства. Правительство Великобритании также ввело санкции против 8 физических лиц и 5 компаний в ЦАР, Судане и Мали, предположительно связанных с ЧВК "Вагнер". Среди них "М Инвест" Евгения Пригожина, которая якобы занимается добычей золота, суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security.

Протесты в Ираке из-за акций сожжения Корана

Полиция Швеции удовлетворила ходатайство о проведении манифестации у посольства Ирака в Стокгольме. Организаторы намерены сжечь флаг страны и Коран. После сообщений об акции в Ираке вновь произошли протесты. Манифестанты подожгли здание посольства Швеции в столице страны. Правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Шведскую сторону также официально проинформировали о возможном разрыве дипломатических отношений в случае повторения акции.

Повышение штрафов за правонарушения в части призыва и воинского учета

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил повышение штрафов за правонарушения, связанные с призывом и воинским учетом. В случае неявки по повестке в военкомат граждан могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Если не сообщить военкомату об изменениях в семейном положении или месте работы, будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Введение новых санкций против физических и юридических лиц РФ

Минфин США расширил санкционный список против России. В него включили почти 120 человек, включая заместителей министров РФ, предпринимателей, 95 юридических лиц и 14 морских судов. Канада также ввела новые санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России. Под них подпали глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минкульта Ольга Любимова. Ограничения также коснулись платежной системы "Мир", банка "Тинькофф", операторов "Мегафон", МТС, "Теле2" и "Билайн". Совет ЕС ранее продлил до конца января 2024 года действие всех экономических рестрикций против России. Президент страны Владимир Путин продлил до 2025 года действие указа об ответных мерах на санкции.

Уведомительный порядок передвижения для дипмиссии Великобритании

Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по стране. Теперь аккредитованному персоналу посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генконсульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) необходимо как минимум за пять рабочих дней направлять уведомления о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения. Подобная мера стала ответом на враждебную политику Лондона, заявили в МИД РФ.