Electrolux может в ближайшие годы продать бренд Zanussi

Шведский производитель больше не рассматривает его в качестве профильного актива

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Шведский производитель бытовой электроники Electrolux может в ближайшие годы продать находящийся в его портфеле итальянский бренд Zanussi, поскольку больше не рассматривает его в качестве профильного актива.

"В рамках работы по усилению стратегического фокуса Electrolux Group <...> начала подготовку к возможной продаже Zanussi и других непрофильных брендов в перспективе ближайших лет", - говорится в распространенном в четверг заявлении компании. Продажа непрофильных активов, включая мощности по производству продукции под брендом Zanussi в Египте и ЮАР, принесет компании около 10 млрд шведских крон ($971 млн по текущему курсу). Кроме того, это решение будет способствовать "росту прибыли в отдельных категориях бытовой техники в среднем и премиальном сегментах <...> за счет продвижения основных брендов компании - Electrolux, AEG и Frigidaire".

Ранее компания сообщила, что ее чистый убыток во втором квартале 2023 года составил 648 млн шведских крон ($62,9 млн). Большую часть этой суммы, 643 млн крон, компания была вынуждена выплатить в счет урегулирования антимонопольного судебного разбирательства во Франции.

Zanussi является одним из известнейших мировых брендов по производству бытовой техники. В 1984 году итальянская фирма вошла в состав Electrolux.