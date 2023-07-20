20 июля, 14:09,
обновлено 20 июля, 15:20
Санкции в отношении России

Канада ввела санкции против российских деятелей культуры

Christopher Furlong/ Getty Images
© Christopher Furlong/ Getty Images

Под ограничения в том числе подпали актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати, певец Шаман, певицы Юлия Чичерина и Валерия

ТАСС, 20 июля. Канада обновила санкционный список по России, в него вошли деятели культуры РФ. Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

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В новый список вошли генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна.

Всего в санкционный список вошли 39 физических лиц. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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