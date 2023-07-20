Собянин: в Москве запустили бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью

Мэр столицы отметил, что бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью запустили в Москве, это поможет в развитии собственного бизнеса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Запустили для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья бесплатное обучение в новом акселераторе. Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом", - написал Собянин.

По его словам, бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты, а именно: управлять командой; исследовать потребности клиентов; оценивать потенциал рынка и возможности его расширения; привлекать финансирование.

Помогать предпринимателям будут опытные наставники. Они сориентируют по текущему состоянию проекта и помогут "переупаковать" его. Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков, добавил мэр.

"Заявки на обучение принимаются до 20 августа", - уточнил Собянин.