СМИ узнали о планах Франции потратить €52 млрд на строительство новых АЭС

По данным газеты Les Echos, программа развития атомной энергетики республики "предусматривает строительство шести новых реакторов" с возможностью создания впоследствии еще восьми

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Франция намерена потратить не менее €52 млрд на развитие своей атомной энергетики и строительство новых реакторов. Об этом сообщила в четверг газета Les Echos.

В сообщении отмечается, что программа развития "предусматривает строительство шести новых реакторов" с возможностью создания впоследствии еще восьми.

По данным издания, "стоимость программы составит не менее €52 млрд". Первая электроэнергия будет получена не ранее 2035-2040 годов.

Как указывает газета, новые реакторы будут построены в регионах Овернь-Рона-Альпы (юг страны) и Нормандия (север).

Франция располагает 56 атомными реакторами. В настоящий момент работает около 40 реакторов, а остальные остановлены на ремонт или техобслуживание. Как указывает Les Echos, атомные реакторы вырабатывают около 70% электроэнергии во Франции.