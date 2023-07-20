20 июля, 14:20,
обновлено 20 июля, 15:35
Санкции в отношении России

Канада ввела санкции против Минкультуры и Минобрнауки России

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Под ограничения в том числе подпали главы двух ведомств Ольга Любимова и Валерий Фальков

ТАСС, 20 июля. Канада ввела санкции против Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте канадского Министерства иностранных дел.

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Также в канадский санкционный список попали глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Согласно списку, под санкции Канады подпала также генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Также Канада ввела санкции против учрежденного Никитой Михалковым ООО "Бесогон", а также ООО "Реадовка.ру" и ее главного редактора Алексея Костылева.

В новость внесена правка (18:30 мск) - передается с исправлением названия ведомства в лиде - сообщается в опубликованном в четверг заявлении МИД Канады. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииФальков, Валерий НиколаевичЛюбимова, Ольга Борисовна
© Информационное агентство ТАСС
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