20 июля, 14:23,
обновлено 20 июля, 15:22

ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список против России

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Совет ЕС счел, что эти иранские чиновники, военные и бизнесмены связаны с созданием и поставками беспилотников Москве

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список против России. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в четверг в "Официальном журнале" ЕС.

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"Иран предоставляет военную помощь России. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС счел, что пять физических лиц, связанных с созданием и поставками беспилотников России, должны быть включены в черный список физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

В санкционный список включены военные и гражданские члены советов директоров компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах. 

Теги:
УкраинаИранРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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