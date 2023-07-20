ЕС включил пятерых иранцев в санкционный список против России

Совет ЕС счел, что эти иранские чиновники, военные и бизнесмены связаны с созданием и поставками беспилотников Москве

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз включил пятерых иранских чиновников, военных и бизнесменов в санкционный список против России. Об этом говорится в постановлении Совета Евросоюза, опубликованном в четверг в "Официальном журнале" ЕС.

"Иран предоставляет военную помощь России. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС счел, что пять физических лиц, связанных с созданием и поставками беспилотников России, должны быть включены в черный список физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

В санкционный список включены военные и гражданские члены советов директоров компаний Paravar Pars и Qods Aviation Industries, специализирующихся на беспилотных летательных аппаратах.