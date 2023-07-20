Сийярто: Венгрия разрешает транзит зерна с Украины, но не его продажу на своем рынке

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики отметил, что на совещании в Брюсселе предпринимались попытки упрекнуть страны Центральной Европы в создании ограничений на импорт украинского зерна

БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Венгрия окажет содействие в транзите по своей территории зерна с Украины, но не допустит его поставок в страну по демпинговым ценам в ущерб местным фермерам. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Беседуя в перерыве заседания с венгерскими журналистами, он рассказал, что на встрече предпринимались попытки упрекнуть страны Центральной Европы в создании ограничений на импорт украинского зерна. Подобные претензии Сийярто считает безосновательными. Смысл всех предыдущих договоренностей с Украиной, напомнил он, состоял в том, что это зерно "должно направляться в Африку и на Ближний Восток для предотвращения гуманитарных кризисов, а не в том, что оно будет продаваться в Центральной Европе".

"Венгрия по-прежнему готова вместе с другими странами Центральной Европы разрешать транзит украинских партий зерна через свою территорию, но речь не идет о том, чтобы продавать их в Венгрии и разрушать наш продовольственный рынок", - подчеркнул глава МИД, пресс-конференция которого транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Сийярто, он "самым решительным образом отверг любые подозрения в том, что страны Центральной Европы блокируют транзитные перевозки" с Украины. Министр также отметил, что недавно Венгрия усовершенствовала свою транспортную и логистическую инфраструктуру, которая используется для доставки украинских грузов.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 19 июля пять стран Центральной Европы объявили, что просят Еврокомиссию продлить это эмбарго до конца года. В то же время они разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.