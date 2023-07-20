20 июля, 14:28,
обновлено 20 июля, 14:52
Санкции в отношении России

ЕС включил в черный список ГУВД и департамент информационных технологий Москвы

Под ограничения подпали вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина и еще 11 чиновников

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. ЕС включил в черный список пять российских юрлиц: ГУВД и департамент информационных технологий Москвы и три технологические компании - АО "Электронная Москва", NTechLab и ООО "Технологии видеоанализа" (Tevian). Об этом говорится в опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС" постановлении Совета Евросоюза.

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Также под санкции подпали вице-мэра Москвы Наталья Сергунина, начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. В черный список также включены девять сотрудников пенитенциарной системы, в частности все руководство ИК-6 "Мелехово", где отбывает срок Алексей Навальный. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииМосква
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