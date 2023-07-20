20 июля, 14:39,
обновлено 20 июля, 14:52
Санкции в отношении России

Блинкен: США ввели санкции по РФ против еще почти 120 физических и юридических лиц

Соединенные Штаты инкриминируют им поддержку СВО на Украине, говорится в заявлении госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Как утверждается в этом документе, нынешние рестрикции направлены в том числе на то, чтобы ослабить способность России продолжать вести СВО. "Эти санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче ею энергоресурсов и ее экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом [предыдущих американских рестрикций]", - заявляет глава внешнеполитического ведомства США. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБлинкен, Энтони
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