20 июля, 14:51

Экспорт вологодской продукции в Китай вырос в 2,5 раза за полугодие 2023 года

По словам первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева, основу товарооборота составляет древесина и изделия из нее, а также корма

ТАСС, 20 июля. Вологодские производители увеличили экспорт продукции в Китай в 2,5 раза - до $ 9,1 млн за первую половину 2023 года. Основу экспорта составляет древесина, корма, продукция АПК, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"За 6 месяцев 2023 года на экспорт направлено продукции на сумму $ 9,1 млн - это в 2,5 раза больше аналогичного периода предыдущего сезона. Чаще всего в сфере АПК на экспорт поставляются корма для животных, например, с начала года на экспорт направлено более 5 тыс. тонн рыбной муки. Реже экспортируются мукомольно-крупяная продукция, кондитерские изделия и овощи", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора области Дмитрия Горбачева, основу товарооборота между Вологодской областью и Китайской Народной Республикой составляет древесина и изделия из нее, а также корма. Вологодские производители готовы наращивать объемы и по агропромышленному направлению. В агропромышленном сегменте Китай входит в тройку лидеров стран-партнеров для региона.

Вологодская продукция в сфере АПК востребована в 25 странах ближнего и дальнего зарубежья. Экспорт осуществляют 12 предприятий агропромышленного комплекса области, в том числе при помощи платформы "Мой экспорт". 

Теги:
РоссияКитайВологодская область
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