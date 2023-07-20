Акции части компаний растут на фоне принятия закона об упрощении перехода в юрисдикцию РФ

В частности, акции "Распадской" увеличились почти на 8%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Стоимость бумаг некоторых российских компаний в ходе торгов на Мосбирже демонстрирует рост на фоне принятия закона упрощении перехода в юрисдикцию РФ экономически значимых компаний. Так, акции угольной компании "Распадская" (Evraz владеет приблизительно 93,24% акций компании) растут почти на 8%, бумаги "Русгаро" - более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржевой площадки на 17:15 мск, акции "Распадской" росли на 7,96% - до 334,95 рубля за бумагу, расписки "Русагро" - на 4,59%, до 1,126 тыс. рублей за бумагу. В то же время бумаги Globaltrans росли на 1,61% - до 587,65 рубля за бумагу, расписки Ozon - на 0,89%, до 2,107 тыс. рублей за бумагу.

Стоимость бумаг Fix Price и X5 Group находилась на уровне 410,9 рубля (+1,63%) и 1,999 тыс. рублей (+2,12%) за бумагу соответственно.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на совершенствование регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями и упрощение перехода в юрисдикцию РФ таких организаций. Данные нормы появились в тексте документа, подготовленному ко второму чтению.