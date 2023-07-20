Дума приняла в I чтении законопроект об определении "предпринимательских" преступлений

По делам о таких преступлениях УПК, в частности, предусматривает ограничения при проведении следственных действий, если они могут привести к приостановке законной предпринимательской деятельности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий в законодательстве понятие преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью.

Документ внес в палату парламента 19 июня Верховный суд РФ. В пояснительной записке разработчики указали, что в уголовных делах в отношении индивидуальных предпринимателей и членов органов управления коммерческих организаций органы предварительного расследования и суды испытывают сложности при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью, и преступлений, не связанных с такой деятельностью. Это обусловлено в том числе правовой неопределенностью, вызванной отсутствием в уголовно-процессуальном законе понятия "преступления, совершенные в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью", указано в материалах.

Законопроектом предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ необходимые определения. Так, преступлением, совершенным индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, предлагается считать "преступления, совершенные индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления им самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности".

К таким преступлениям также предлагается отнести "преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией или в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или в ходе осуществления коммерческой организацией иной экономической деятельности".

По делам о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, действующий УПК предусматривает ограничения при проведении следственных действий, если они могут привести к приостановке законной предпринимательской деятельности, особый порядок изъятия и работы с вещественными доказательствами и ограничение помещения фигурантов таких дел под стражу.