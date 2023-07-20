Сальдо: ВЭС Херсонщины готовы к увеличению мощности и выдаче энергии в единые сети России

Как сообщил врио главы региона Владимир Сальдо, "Россети" провели полную инвентаризацию ветряных генераторов в области

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. "Россети" провели полную инвентаризацию ветряных генераторов в Херсонской области. В случае необходимости эта отрасль увеличит мощности и выдаст энергию в единые сети Российской Федерации, сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" врио главы региона Владимир Сальдо.

"В связи с тем, что количество потребления электроэнергии уменьшено, [ветряные и солнечные электростанции] не все включены, но тем не менее "Россети" провели полную инвентаризацию, и в случае необходимости мощности по выработке электроэнергии будут увеличиваться. То есть современнейшая уникальная система, которая дает возможность вырабатывать электроэнергию без применения использования любых источников энергии сжигания, к которым относится газ уголь и ядерная энергетика, восстановлена, и в случае необходимости она будет увеличивать свои мощности и выдавать электроэнергию в единую электросеть Российской Федерации", - сказал он.

По его словам, в Херсонской области построено более 200 ветряных электростанций, еще больше - солнечных электростанций. В перспективе - строительство новых объектов.