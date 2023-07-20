В Севастополе в 2024 году планируют возобновить строительство судов

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что первыми станут зерновые корабли

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" возобновит строительство судов в 2024 году, первыми планируется заложить зерновозы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Севастополя.

"То, что я сегодня услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего, зерновозы, потребность в них очень большая. Мощности у ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация" - прим. ТАСС) все есть. Понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования, тоже <...> [есть] - это в том числе и средства Фонда развития промышленности. <...> В самое ближайшее время - осенью следующего года - начнется строительство", - приводит пресс-служба слова губернатора Михаила Развожаева.

Строительство судов и кораблей на заводе не ведется уже несколько лет. Основной портфель заказов для него - ремонтные работы. Также ведется строительство плавкранов.