Эксперт: зерновую сделку трудно возобновить из-за снижения посреднических усилий Турции

Доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь отметил, что у России есть рациональные основания для недовольства реализацией сделки из-за санкций западных стран

ПЕКИН, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Зерновая сделка вряд ли может возобновиться из-за ослабления посреднических усилий Анкары. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг выразил доцент института политики и международных отношений Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

"Достаточно сложно возобновить соглашения по транспортировке зерна по Черному морю. Ранее оно много раз продлевалось, теперь ситуация изменилась. Изначально Турция сыграла очень важную роль в сделке, но сейчас кажется, что посредническая роль, которую Анкара может играть в этом аспекте, снижается", - предположил эксперт.

Он отметил, что у России есть рациональные основания для недовольства реализацией зерновой сделки из-за санкций западных стран. Если ограничения на российский экспорт сельхозпродукции и удобрений не будут сняты, то возвращение к сделке маловероятно, добавил Чжан Синь.