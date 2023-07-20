Глава Госбанка Вьетнама обсудила с Йеллен вопросы валютного регулирования

Руководитель Минфина США дала высокую оценку усилиям Госбанка Вьетнама по модернизации и повышению прозрачности денежно-кредитной и курсовой политики

ХАНОЙ, 20 июля. /ТАСС/. Главной целью валютной политики Вьетнама является поддержание макроэкономической стабильности, а не создание несправедливых конкурентных преимуществ в международной торговле. Об этом заявила в четверг председатель Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг на встрече в Ханое с министром финансов США Джанет Йеллен.

Регулирование денежно-кредитной и валютной политики Вьетнама, как отметила Нгуен Тхи Хонг, применяется для контроля над инфляцией, стабилизации макроэкономики, а также направлено на обеспечение безопасной работы системы кредитных учреждений. "Госбанк Вьетнама не использует политику регулирования обменного курса для создания несправедливых конкурентных преимуществ в торговле и обеспечивает стабильную и бесперебойную работу валютного рынка", - заверила она.

В свою очередь руководитель Минфина США дала высокую оценку усилиям Госбанка Вьетнама по модернизации и повышению прозрачности денежно-кредитной и курсовой политики. По ее словам, решения, принятые Государственным банком за последнее время, очень важны для обеспечения макроэкономической стабильности и повышения адаптивности вьетнамской экономики к изменениям в мировой экономике, на мировых финансовых рынках и к внешним потрясениям, подчеркнула глава американского Минфина.

Ведомство неоднократно включало Вьетнам в список стран, подозреваемых в манипуляциях курсом национальной валюты для получения дополнительных выгод во внешней торговле. Дважды в год Минфин США выпускает доклад, в котором указываются страны, подозреваемые в таких действиях. Одним из главных критериев включения в данную группу является профицит торгового баланса с США более $20 млрд.

В рамках программы визита Йеллен во Вьетнам также состоялась ее встреча с премьер-министром страны Фам Минь Чинем. Вьетнам, как отметил премьер, заинтересован в построении "гармоничных, устойчивых и взаимовыгодных торговых отношений" с США. Республика будет поощрять американские предприятия к продолжению и расширению инвестиций во Вьетнам, особенно в высокотехнологичные сектора экономики. В ответ Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат развивать сотрудничество с Вьетнамом в области инвестиций, а также поддерживать Ханой в процессе развития и трансформации экономики.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером и одним из важнейших экспортных рынков Вьетнама. Двусторонний товарооборот по итогам 2022 года превысил $123 млрд. Одновременно США входят и в число главных инвесторов вьетнамской экономики, занимая 11-е место в списке из 142 стран и территорий, вкладывающих средства в развитие республики. Американский бизнес реализует на территории Вьетнама 1 145 проектов с общим уставным капиталом более $10,3 млрд.