Минфин США ввел санкции против пяти российских банков

В черный список внесли банки "Тинькофф", "Солидарность", "Юнистрим", Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американские власти ввели санкции против пяти российских банков, Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минфина США.

"Введение санкций против дополнительных базирующихся в России финансовых институтов еще более ослабляет возможности РФ поддерживать доступ к мировой финансовой системе", - утверждается в документе. Как из него следует, в черный список внесены банк "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, банк "Солидарность" и банк "Юнистрим".

Минфин США также опубликовал лицензию, согласно которой ведомство не будет считать нарушением санкций проведение операций с данными банками и их дочерними структурами до 18 октября текущего года. В документе подчеркивается, что речь идет об "операциях, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок" с банками.