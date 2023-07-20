20 июля, 15:32,
обновлено 20 июля, 15:39
Санкции в отношении России

Локо-банк прокомментировал санкции США в отношении банка

По данным кредитной организации, введенные со стороны США ограничения не влияют на работу внутри России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подпавший в санкционный список США российский Локо-банк завершит все расчеты в долларах до 18 октября 2023 года. При этом введенные со стороны США ограничения не влияют на работу кредитной организации внутри России, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Локо-банк продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах. Локо-банк завершит все операции в долларах до 18 октября 2023 года", - отметили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что введенные ограничение не влияют на работу кредитной организации внутри России. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
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