Канада ввела санкции против представителей руководства Росатома

Ограничения были введены, в частности, против первого заместителя генерального директора Ивана Каменских, заместителя гендиректора по науке и стратегии Юрия Оленина, заместителя гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации Сергея Обозова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Канада обновила санкционный список по России, в него в том числе вошли несколько заместителей генерального директора госкорпорации "Росатом". Рестрикции были опубликованы в четверг на сайте канадского МИД.

Ограничения были введены, в частности, против первого заместителя генерального директора госкорпорации "Росатом" Ивана Каменских, заместителя гендиректора по науке и стратегии Росатома Юрия Оленина, заместителя гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" Сергея Обозова.

Кроме того, под рестрикции подпали российский государственный деятель Игорь Боровков, глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый, начальник ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких. Всего в санкционный список вошли 39 физических лиц.