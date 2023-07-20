В Каспийске планируют создать два новых индустриальных парка

Также прорабатывается вопрос создания специализированного частного индустриального парка по производству мебельной продукции

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Два новых индустриальных парка планируют создать в дагестанском Каспийске. Их резидентами готовы стать 11 инвесторов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Совместно с администрацией города Каспийска планируется создать индустриальный парк площадью 38 га "Тенглик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день достигнуты договоренности с шестью потенциальными резидентами, планирующими реализовать проекты в сфере производства строительных материалов, металлических конструкций, изделий из композитных материалов, мебели, фармацевтической продукции.

Кроме того, прорабатывается вопрос создания специализированного частного индустриального парка по производству мебельной продукции. "Имеются пять инвесторов, готовых реализовать проекты по производству мебели, идет подбор земельного участка", - добавили в пресс-службе.