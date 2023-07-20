На Украине заявили о готовности пойти на любой риск для вывоза зерна через Черное море

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, власти страны "не хотят подвергать риску жизни других людей"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Украина готова пойти на любой риск, чтобы продолжить экспорт своего зерна по Черному морю несмотря то, что Россия вышла из зерновой сделки и предупредила, что будет считать все суда, которые следуют по этому морю в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Time.

"Мы готовы пойти на любой риск", - сказал Кулеба по поводу экспорта зерна Украиной. При этом он утверждал, что украинские власти "не хотят подвергать риску жизни других людей".

"Если вы спросите нас, готовы ли мы попробовать, то мы готовы", - заявил глава украинского МИД. При этом власти страны намерены провести консультации для минимизации рисков, сказал Кулеба, не уточнив, с кем планируются такие консультации.