Orea Mining Corp. и Nordgold подписали новое соглашение купли-продажи доли в СП

Сумма сделки составляет 100 млн канадских долларов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Orea Mining Corp. и Nordgold подписали обновленную версию сделки по приобретению Orea Mining Corp доли в 55,01% в совместном с Nordgold предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении Orea.

Согласно новым условиям, платеж в размере 100 млн канадских долларов будет произведен только в том случае, если и когда будут сняты все санкции в отношении Nordgold и его акционеров во всех применимых юрисдикциях, включая Канаду, США, Францию, Великобританию и ЕС. Кроме того, если санкции не будут сняты в течение семи лет с момента закрытия сделки или трех лет с момента получения Orea Mining Corp. разрешения на эксплуатацию рудника, то сумма не подлежит оплате. При этом сумма сделки купли-продажи доли Nordgold осталась прежней - 100 млн канадских долларов.

Ранее Orea Mining Corp. уведомила Nordgold о прекращении сделки из-за отказа правительства Канады, где зарегистрирована Orea, одобрить сделку. Позднее компании вернулись к обсуждению сделки по приобретению Orea Mining Corp доли в 55,01% в совместном с Nordgold предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане по новым условиям.

Nordgold управляет предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее и рядом перспективных проектов.