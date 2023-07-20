Нацбанк Украины введет временную администрацию в бывшем "Альфа-банке Украина"

По данным НБУ, во время работы временной администрации сервисы для физических лиц продолжат работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны фонда

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) решил вывести с рынка Сенс-банк (Sense Bank, бывший "Альфа-банк Украина") и установить в кредитной организации временную администрацию. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "Сенс-банк" и обратилось с предложением в кабинет министров Украины об участии государства в этой процедуре. На основании решения НБУ с пятницы 21 июля 2023 года в банке будет введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале НБУ.

По данным Нацбанка, во время работы временной администрации сервисы для физических лиц продолжат работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны фонда. Также без ограничений будут принимать платежи юридических лиц.

В начале июля агентство Bloomberg сообщало, что Украина планирует национализировать Сенс-банк.

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" - граждан РФ - отстранили от управления структурой и лишили в ней права голоса. С тех пор было принято два закона, направленных на национализацию банка. В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации были названы проблемы банка с ликвидностью.

Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Сенс-банк, ситуация с ликвидностью в ноябре - декабре 2022 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить принятый ранее закон. В связи с этим возникла необходимость разработки нового закона, чтобы национализировать последний оставшийся на Украине крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать Сенс-банк. Документ обязывает НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.