Вице-канцлер ФРГ призвал к разговору с Россией о зерновой сделке

Роберт Хабек считает, что нельзя преднамеренно "подвергать опасности людей и суда, посылать их на произвол судьбы"

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек считает нужным говорить с Россией о возобновлении действия зерновой сделки.

Об этом он заявил в четверг немецкому телеканалу n-tv.

"Нельзя преднамеренно подвергать опасности людей и суда, посылать их на произвол судьбы. Конечно, нужно говорить с Россией и настаивать на продлении сделки. Но я полагаю, что это удастся, когда станет ясно, что это уже не локальный конфликт, а затрагивающая весь мир проблема голода", - сказал он.