Минсельхоз предложил временно ограничить вывоз из России семян рапса

В частности, запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства - члены Евразийского экономического союза

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил установить запрет на вывоз семян рапса из России с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный Минсельхозом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса <…> из Российской Федерации", - говорится документе.

В нем уточняется, что временный запрет не распространяется в том числе на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства - члены Евразийского экономического союза, на семена рапса, вывозимые автомобильным и железнодорожным транспортом с территории РФ из пункта пропуска через государственную границу Забайкальск, а также на семена рапса, вывозимые с территории страны для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России.

Ранее в марте правительство установило запрет на вывоз из страны семян рапса до 31 августа 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.