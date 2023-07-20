Индия ввела запрет на экспорт белого риса, кроме сорта "басмати"

На запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% экспорта этой культуры

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, запретили вывоз очищенных сортов этой культуры, за исключением "басмати". Об этом сообщило министерство по делам потребителей и продовольственного распределения страны.

По данным ведомства, на запрещенные к вывозу сорта риса приходится 25% индийского экспорта этой сельскохозяйственной культуры.

"Чтобы гарантировать наличие на индийском рынке необходимых объемов белых сортов риса, исключая "басмати", а также чтобы смягчить рост цен на внутреннем рынке, правительство Индии внесло поправки в нормы экспортной политики в отношении названных сортов, поменяв их категорию со "свободный экспорт с пошлиной в 20%" на "запрещен". Изменения вступают в силу немедленно", - говорится в сообщении министерства.

Как напоминает министерство, двадцатипроцентная экспортная пошлина была введена в сентябре прошлого года с той же целью - гарантировать доступные объемы риса на внутреннем рынке и снизить цены на него. Несмотря на это, в апреле - июне текущего года из страны вывезли на 35% больше риса, чем за аналогичный период годом ранее. Власти Индии объясняют такую динамику высокими ценами на продукт на мировом рынке на фоне геополитических рисков, активизации природного феномена Эль-Ниньо и экстремальных погодных условиях в странах-производителях.

В итоге за последний год оптовые цены на рис выросли на 11,5%. "Ограничения экспорта белых сортов риса за исключением "басмати" приведут к снижению цен в стране", - резюмируют в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что на остальные сорта, которые не затронуты новыми нормами, приходится основная часть экспорта. "Это позволит фермерам и дальше продавать свой товар по выгодной цене на международном рынке", - сообщило министерство.