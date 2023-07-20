20 июля, 16:20,
обновлено 20 июля, 16:43
Санкции в отношении России

Песков: Канада все время пытается "бежать впереди всех" в плане санкций против России

Пресс-секретарь главы государства отметил, что таким образом Оттава пытается продемонстрировать, какой она образцовый "санкционерщик"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расширение санкций Канады против РФ попыткой Оттавы "бежать впереди всех" других стран Запада. Таким образом представитель Кремля прокомментировал ТАСС новый санкционный список Канады, куда вошли в том числе несколько деятелей культуры.

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"Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик", - сказал Песков.

Ранее МИД Канады сообщил, что Оттава ввела санкции против Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Также в санкционный список попали глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

В новый список, в частности, вошли несколько деятелей культуры и представители руководства Росатома. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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