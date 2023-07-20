20 июля, 16:31
Санкции в отношении России

Слуцкий назвал смешными и бессмысленными санкции Канады против российских артистов

Глава думского комитета по международным делам уверен, что популярность артистов из "канадского списка" только возрастет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Санкции, которые ввела Канада против Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ и ряда деятелей культуры, бессмысленны и смешны, заявил ТАСС лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Канада то ли решила рассмешить новым санкционным списком, то ли расписалась в том, что сама боится влияния русских шуток, а также культуры, эстрады и образования. Новые рестрикции против Минобрнауки и Минкультуры (с их главами), Охлобыстина, Киркорова, Иосифа Пригожина, Валерии абсолютно бессмысленны и бесполезны", - отметил Слуцкий.

Депутат уверен, что популярность артистов из "канадского списка" только возрастет.

Канада ввела санкции против Министерства культуры РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении МИД Канады. Также в санкционный список подпали глава Минобрнауки России Валерий Фальков и глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

В новый список вошли также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов), певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов), певицы Юлия Чичерина и Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова), продюсер Иосиф Пригожин, певица Ольга Кормухина. Кроме того, ограничения были введены против народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, актера Дмитрия Харатьяна. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииСлуцкий, Леонид Эдуардович
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