В Севастополе проведут модернизацию морского завода к середине 2024 года

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, это также позволит обновить материально-техническую базу Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Модернизацию оборудования, начатую на АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе", планируется провести к середине 2024 года, сообщил в ходе посещения предприятия в четверг генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Сейчас идет проектирование технологического оборудования здесь, в этих цехах, где мы находимся. Сейчас идет завершение проектирования самих судов, и мы надеемся синхронизировать эту работу уже к середине следующего года, по появлении рабоче-конструкторской документации. К этому моменту здесь уже должны стоять и искрами сверкать новые машины и оборудование", - сказал Рахманов.

Как уточнил глава ОСК, судостроительные предприятия в Севастополе являются стратегически важными объектами для компании из-за расположения рядом с акваториями, где разворачиваются основные военные и хозяйственные действия. По его словам, модернизация завода позволит в том числе обновить материально-техническую базу Черноморского флота.

"Черное море обладает огромной фауной, которую нужно отлавливать. К сожалению, в последние годы этого не происходило. Не происходило, опять же, потому что не было современных судов, не было современных технологий, которые мы готовы здесь предложить. <...> С точки зрения нахождения здесь базы Черноморского флота это важно для целей ремонта и модернизации всего того, что мы произвели здесь 10-15 лет назад или раньше. А с точки зрения гражданского судостроения - это в том числе судоремонт, который будет напитывать основные предприятия и использовать основные гидротехнические сооружения", - подчеркнул Рахманов.

АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев. Когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".