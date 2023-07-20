Кировская область направила 3,2 млрд рублей на восстановление экономики и соцсферы

Губернатор региона Александр Соколов отметил, что эту сумму выделили в 2022 году

КИРОВ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области направили 3,2 млрд рублей на антикризисное восстановление экономики и социальной сферы за 2022 год. Об этом в четверг рассказал губернатор региона Александр Соколов в ходе выступления перед депутатами законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Кировской области за 2022 год.

"В целом на восстановление экономики и социальной сферы было направлено почти 3,2 млрд рублей. Эффект мы уже стали чувствовать", - сказал губернатор.

Он отметил, что возглавил регион в мае прошлого года, когда вводимые антироссийские санкции создавали угрозу не только для работы областных предприятий, но и всей экономики. Предприятия испытали трудности с приобретением и поставками сырья и оборудования, обслуживанием производств, отгрузкой товаров. Кроме того, оказались разрушены действовавшие до этого логистические маршруты внутри страны и за рубежом, а большое количество кировских предприятий было ориентирован на экспорт в недружественные страны. Правительство Кировской области разработало комплекс антикризисных мер.

"В прошлом году принято решение о продолжении поддержки бизнеса путем предоставления налоговых преференций на три года, аналогично горизонту бюджетного планирования. <...> Были определены основные подходы по установлению пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, принят соответствующий закон, устанавливающий ставки на 2023 - 2025 годы", - рассказал Соколов.

Кроме этого, властями региона было принято решение о поддержке предприятий потребкооперации и организаций IT-сферы, были дофинансированы региональные институты развития, выделена средства на поддержку аэропорта Победилово и транспортных предприятий, привлечены дополнительные средства для помощи аграриям, ресурсоснабжающим организациям области.

Восстановление бизнеса

По данным главы региона, по итогам 2022 года индекс промышленного производства Кировской области по обрабатывающим отраслям составил 102,6%. Это выше, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу. Удалось решить системные финансовые проблемы ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе по увеличению объемов авансирования работ по госконтрактам, а также обеспечить предприятия льготными займами на пополнение оборотных средств через региональный фонд развития промышленности. В настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечены заказами до 2025 года, а объемы заказов кратно увеличены.

Увеличилось и количество предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе. Сегодня их 37, из них 10 являются стратегическими.

В зоне особого внимания были предприятия с иностранным участием, работающие на территории области. Ушедшую из региона "Икею" заменил "Лузалес", причем предприятие перерегистрировали на территории области. Завод стиральных машин "Candy" запускает новые производственные линии. В 1 квартале 2023 года восстановили объемы производства предприятия деревообработки, которым в 2022 году из-за санкционного давления пришлось искать новые рынки сбыта.