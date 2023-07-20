Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением биржевых индексов

Курс доллара по итогам дня снизился на 1,17%, а евро ослаб на 2,09%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Открытие российского рынка акций ознаменовалось продолжением распродажи и фиксацией инвесторами позиций, начавшейся вчера. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,88%, до 2 917,48 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,14%, до 1 016,53 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 1,17%, закрывшись на уровне 90,23 рубля, евро ослаб на 2,09%, до 100,50 рубля, юань снизился на 0,072%, до 12,57 рубля.

Внешний фон на международных рынках второй день подряд оставляет российских инвесторов без четкого направления, показывая нейтрально-негативную динамику практически на всех площадках. Но потихоньку свой вклад будет вносить начавшийся сезон отчетности, полагает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций".

Рынок акций

Как и днем ранее, основной вклад в снижение индекса Мосбиржи вносили наиболее ликвидные компании. Сбербанк терял с начала сессии примерно 0,54%, "Роснефть" - 0,91%, а "Новатэк" и "Норильский Никель" снижались более чем на 1,5-2%, рассказал Александр Шепелев.

Вопреки общей тенденции рынка, с самого утра росли сегодня компании "Русагро" (+4,55%), Ашинский завод (+3,56%) и, продолжающий не первый день подъем, Qiwi (+0,99%).

Лидерами роста четверга на российском фондовом рынке оказались малоликвидные акции угольной компании "Белон" (+21,4%) в связи с резко подскочившим спросом на российский уголь в Китае. По этой же причине показали рост акции угольной компании "Распадская" (+6,7%), предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ТГК-1 (-7,9%), корректируясь после недавнего бурного роста.

Прогноз на 21 июля

По мнению Александра Шепелева, текущая коррекция не должна глобально повлиять на желание рынка продолжить рост дальше и, скорее всего, будет новая попытка подняться выше недавних максимумов. Точкой такого разворота могут послужить уровни 2 890 - 2 900 пунктов.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 21 июля по индексу Мосбиржи - 2 900 - 2 920 пунктов, по курсу доллара к рублю - 90,8-91 рубль. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи опять будет двигаться в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в интервале 90-92 рубля, евро/рубль - в интервале 100-102 рубля, юань/ рубль - в коридоре 12,3-12,7 рубля.