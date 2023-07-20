В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что раньше российский горох поставлялся в КНР в основном автомобильным или железнодорожным транспортом из сибирских регионов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия впервые поставила в Китай горох морским транспортом, партия гороха массой 55 тыс. тонн успешно прошла инспекцию со стороны Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Первая в истории судовая партия российского гороха массой 55 тыс. тонн, отгруженная из портов Краснодарского края, успешно прошла инспекцию со стороны Главного таможенного управления КНР, по итогам которой признана полностью отвечающей карантинным фитосанитарным требованиями и стандартам безопасности Китая", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, раньше российский горох поставлялся в Китай в основном автомобильным или железнодорожным транспортом из сибирских регионов.

Формирование экспортной партии осуществлялось с предприятий-производителей и хранилищ, проинспектированных Россельхознадзором и одобренных ГТУ КНР, с обеспечением полной прослеживаемости движения продукции. Начало таких поставок поможет раскрыть потенциал основных зернопроизводящих регионов Юга России для отгрузок на китайский рынок, подчеркнули в службе.

Всего с начала 2023 года из России в Китай отгружено 150 тыс. тонн гороха, выращенного преимущественно на территории Сибирского федерального округа, добавили в Россельхознадзоре.