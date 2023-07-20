20 июля, 16:48,
обновлено 20 июля, 17:11
Санкции в отношении России

Карты "Тинькофф банка" перестанут работать за границей 20 июля

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Банк советует снять наличные

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Карты "Тинькофф банка" 20 июля перестанут работать за границей, банк советует снять наличные, сообщили ТАСС в поддержке кредитной организации.

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"В России карта продолжает работать на территории страны без изменений. В другой стране рекомендуем снимать наличные в ближайшее время, так как сегодня карта перестанет работать", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что сейчас уточняют, в каких странах продолжат работать карты Union Pay.

Ранее США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", в ответ "Тинькофф" заявил, что был готов к ним - все сервисы, приложения и продукты банка продолжат работу в штатном режиме.

В банке добавили, что в настоящее время выясняют, какое влияние будут иметь введенные санкции. "Если что-то изменится, мы расскажем об этом в официальных каналах "Тинькофф", - добавили в кредитной организации.

25 февраля 2023 года санкции против "Тинькофф" ввел ЕС, затем в мае в свой санкционной список банк внесла Великобритания. В ответ в "Тинькофф" сообщали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к ним. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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