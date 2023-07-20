Путин на берегу Кольского залива осмотрел сооружение линии сжижения природного газа

Президенту РФ показали цеха изготовления металлоконструкций и финальной сборки модулей

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побывал на объекте компании "Новатэк" на берегу Кольского залива, где познакомился с процессом производства металлических конструкций и посмотрел, как идет строительство технологической линии сжижения природного газа.

Aurus главы государства заехал в один из цехов предприятия. Путин пересел из автомобиля в поджидавший его открытый восьмиместный электрокар, на котором и передвигался по цехам. Место рядом с президентом занял руководитель "Новатэка" Леонид Михельсон. Путина также сопровождали полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президенту показали цех изготовления металлоконструкций и цех финальной сборки модулей. Также Путин увидел как сооружается вторая технологическая линия сжижения природного газа (СПГ) на основаниях гравитационного типа.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк Мурманск" - первый в мире завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа. Центр ведет строительство линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Арктик СПГ - 2". Специалисты отмечают, что в центре происходит локализация в РФ технологий мирового уровня для производства сжиженного природного газа. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тыс. рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тыс. рабочих мест в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для данного проекта.

Производимые здесь основания гравитационного типа являются наиболее масштабными на сегодняшний день плавучими сооружениями в мире. Для их строительства предусмотрены два сухих дока, четыре бетонных завода, ряд других вспомогательных производств. Внутри оснований гравитационного типа располагаются резервуары для хранения готовой продукции, в которые могут свободно поместиться три самолета Boeing-737.

Готовая технологическая линия по производству СПГ будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению "Утреннее" на полуострове Гыдан, где к ней подключат газопровод. В компании подчеркивают, что вклад в мировой рост производства СПГ от ввода "Арктик СПГ - 2" в 2023-2026 годах ожидается на уровне порядка 5%.