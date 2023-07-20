Банк "Юнистрим" продолжает работу в штатном режиме после подпадания под санкции США

По данным кредитной организации, команда банка работает над выполнением всех регулирующих требований и соблюдает международные стандарты

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/.Попавший под санкции США банк "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение, позволяющее продолжать взаимодействовать с партнерами, банк продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале кредитной организации.

"В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги и возможности, которые вы ожидаете от нашего банка. Наша команда работает над выполнением всех регулирующих требований и соблюдает все международные стандарты, чтобы обеспечить стабильность и надежность наших услуг", - говорится в сообщении банка.

В банке также отметили, что в условиях санкций и ограничений, введенных в отношении российских кредитных организаций, "Юнистрим" разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. "Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки. Денежные переводы проводятся строго в соответствии с федеральным законом №161-ФЗ "О национальной платежной системе". Банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире, в том числе с использованием национальных валют, доля которых будет возрастать. В целях бесперебойного проведения взаиморасчетов с участием иностранных организаций банк предлагает использование национальных валют", - пояснили в "Юнистриме".

В четверг, 20 июля, американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.