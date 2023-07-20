В Ивановской области запустят фабрику по выпуску пряжи для спецодежды в 2024 году

В пресс-службе правительства региона сообщили, что объем производства составит 300 тонн пряжи в месяц или 3,6 тыс. тонн в год

ТАСС, 20 июля. Предприятие "Родники-текстиль" в 2024 году запустит в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иваново" прядильную фабрику по выпуску около 3,6 тыс. тонн пряжи в год для производства тканей, предназначенных для пошива спецодежды, в том числе огнестойкой. Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Прядильная фабрика будет выпускать около 300 тонн пряжи в месяц или 3,6 тыс. тонн в год. Она будет состоять из арамидных и полиамидных нитей с добавлением стрейч-волокон. Что касается свойств пряжи, например, арамиды позволяют получить высокие эксплуатационные характеристики и огнестойкие свойства без нанесения пропитки, так как само волокно негорючее", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время такие составы пряжи импортируются на территорию России.

Пряжа будет использоваться в производстве тканей для спецодежды. "Новое оборудование планируем получить в октябре текущего года, далее будет пуск и наладка, весной 2024 года - ввод в эксплуатацию", - отметил генеральный директор предприятия "Родники-текстиль" Игорь Смугалов, слова которого приводит пресс-служба.

Создание прядильной фабрики является вторым этапом программы комплексной модернизации и расширения красильно-отделочного производства компании. Общий объем вложенных в проект средств составит более 2 млрд рублей, из них 500 млн рублей будет инвестировано в фабрику.

Особая экономическая зона "Иваново" заработала в сентябре 2021 года. В настоящий момент в ОЭЗ реализуют проекты семь резидентов с общим объемом инвестиций 5,7 млрд рублей и с созданием 1 299 рабочих мест. Для компаний, которые реализуют проекты на территории ОЭЗ в Иванове, действуют льготы. В частности, ставка налога на прибыль в течение первых 7 лет составляет 2%, ставка налога на имущество и транспортного налога составляют 0% в первые 10 лет. Также в течение пяти лет действует нулевая ставка на земельный налог.