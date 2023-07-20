Суд утвердил мировое соглашение по иску ГАЗа к Volkswagen о взыскании 15 млрд рублей

Производство по делу прекратили

ТАСС, 20 июля. Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение по иску Горьковского автозавода (ГАЗ) к Volkswagen о взыскании 15,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Прекратить производство по делу, утвердить мировое соглашение", - говорится в картотеке. Материалы с подробностями пока не опубликованы.

В середине марта ГАЗ обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о признании недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке с Volkswagen и взыскании с концерна более 15,5 млрд рублей убытков. Первоначально имущество ООО "Фольксваген груп рус" было арестовано, однако 4 апреля обеспечительные меры были отменены судом. 11 апреля представители Горьковского автозавода вновь подали ходатайство об обеспечении искового заявления. Позднее суд отказал в аресте активов Volkswagen.

Горьковский автозавод в апреле еще раз обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением к немецкому автоконцерну, российское предприятие требует взыскать с "Фольксваген акциенгезельшафт" 28,4 млрд рублей.