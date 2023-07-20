Заместитель административного директора авиакомпании Дмитрий Лысак сообщил, что первые поставки Sukhoi Superjet 100 запланировали на 2024 год

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Единая дальневосточная компания "Аврора" может получить первые пять самолетов "Байкал" в 2025 году, а первые поставки Sukhoi Superjet 100 запланированы на 2024 год. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель административного директора авиакомпании "Аврора" Дмитрий Лысак на полях форума "Производительность 360" в Казани.

"В соответствии с текущим графиком поставок первые SSJ-100 New должны поступить в 2024 году. Текущий план на 2024-й - четыре воздушных судна и еще четыре в 2025-м. Первые пять "Байкалов" планируются к поставке в 2025 году. По ЛМС-901 "Байкал" все еще ведется работа по согласованию облика ВС, технических параметров и других условий поставки. Подписание соглашения планируется после согласования сторонами этих условий и может повлиять на сроки поставки", - сказал Лысак.

По его словам, в маршрутной сети "Авроры" в настоящий момент около 60 направлений, часть из которых сезонные. "Новые ВС будут включены в полетную программу и увязаны с открытием новых направлений по мере их поставки и определения источников финансирования этих новых направлений: коммерческие или социально значимые по тарифам, субсидируемым правительством", - сказал Лысак.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

В феврале сообщалось, что правительство России выделило более 237 млрд рублей на реализацию проектов в сфере авиастроения в текущем году. В частности, отмечалось, что около 40 отечественных воздушных судов - как "Суперджеты", так и легкие многоцелевые турбовинтовые самолеты "Байкал" и вертолеты Ми-171 - пополнят парк дальневосточной авиакомпании "Аврора".

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.