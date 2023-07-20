Источник сообщил, что "Тинькофф" продолжит торги бумагами США

По его словам, это возможно благодаря их переводу в другую инфраструктуру

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" продолжит торги бумагами США благодаря их переводу в неподсанкционную инфраструктуру, о которой было объявлено еще в феврале 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". В Telegram-канале "Тинькофф инвестиции" сообщили, что подготовились к любым возможным событиям. "Торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжатся в стандартном режиме", - рассказали там.

Как пояснил собеседник ТАСС, торги по всем номинированным в долларах ценным бумагам продолжатся в стандартном режиме, так как ранее бумаги были переведены в неподсанкционную инфраструктуру за периметром "Тинькофф банка".

Объявление о переводе иностранных бумаг в неподсанкционную инфраструктуру компания сделала еще в феврале 2023 года. После того, как "Тинькофф банк" был включен в санкционный список Евросоюза.