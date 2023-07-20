Бизнесмен Роман Мирончик стал акционером "Инвитро"

В компании отметили, что смена акционера не повлияет на ее деятельность

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российская медицинская компания "Инвитро" сменила акционера, вместо основателя сети Александра Островского им стал российский бизнесмен Роман Мирончик. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Компания "Инвитро" подтверждает смену акционеров. Новым акционером компании является российский бизнесмен Роман Мирончик. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность компании", - говорится в сообщении.

Согласно данным системы "Спарк", Мирончик является членом совета директоров Банка ТКБ и совладельцем "ТКБ Инвестиции". В июне 2023 года он создал АО "Холдинговая компания Инвитро".

"Инвитро" - одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Компания насчитывает более 1,9 тыс. медицинских офисов в пяти странах и семь лабораторных комплексов. Компания имеет собственное подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям. В группу компаний "Инвитро" входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии.